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Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе

Если прекратить боевые действия в срок от полугода до года не получится, необходимы "новые радикальные меры", заявил глава ведомства

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, в чем заключается условная "формула Зеленского" по прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины "формула Пристайко" или "формула Зеленского" по прекращению войны в Донбассе, он сказал: "Формулы Пристайко нет". Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа".

"Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками... Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.

При этом Пристайко указал, что условная "формула Зеленского" предполагает также переход "к каким-то новым радикальным мерам" при невозможности разрешить конфликт в ближайшее время.

"На всё про всё у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул глава МИД Украины.

Украина Владимир Зеленский Вадим Пристайко

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