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В ДНР назвали неприемлемым киевский вариант децентрализации Донбасса

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона настаивает на децентрализации, отказываясь предоставлять Донбассу особый статус, что неприемлемо для самопровозглашенных республик. Об этом заявила журналистам полпред Донецкой народной республики (ДНР) в Минской контактной группе Наталья Никонорова.

Представитель ДНР подчеркнула, что киевская версия децентрализации без закрепления особого статуса республик в конституции страны "прямо противоречит" Минским соглашениям. "Подобное отношение к ключевому пункту Минских соглашений, достигнутых таким трудом, вызывает лишь недоумение", - сказала полпред, комментируя итоги заседания подгруппы по политическим вопросам.

По ее мнению, киевские власти должны отдавать себе отчет, что "возврат к мирному сосуществованию Украины и Донбасса на старых условиях невозможен". "Особый статус, призванный снять коренные противоречия, остается единственным и безальтернативным условием восстановления мира в регионе", - утверждает Никонорова.

Полпред ДНР снова подчеркнула необходимость приступить к конструктивному обсуждению политических вопросов повестки дня. Только от их реализации зависит долгосрочное и всеобъемлющее возобновление мира в Донбассе, указала Никонорова.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован лидерами России, Украины, Германии и Франции в 2015 году. Один из пунктов этого документа - принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на территории которых находятся ДНР и Луганская народная республика (ЛНР).

Наталья Никонорова ДНР ЛНР Донбасс

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