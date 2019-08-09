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Орешкин заявил, что РФ и Белоруссия сняли основные разногласия по интеграции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия смогли снять практически все разногласия по вопросам интеграции и достигли договоренностей. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи премьер-министров двух стран. Встреча прошла в пятницу на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

"Практически сейчас все разногласия сняты, именно принципиальные. Все договорённости достигнуты, теперь предстоит очень большая работа", - сообщил министр.

По его словам, сейчас переговоры будут проходить на уровне рабочей группы. Потом спустя какое-то время состоится встреча премьер-министров РФ и Белоруссии, которые финализируют договоренности, достигнутые президентами стран на встрече в Петербурге 18 июля.

По словам Орешкина, окончательные договоренности должны быть достигнуты в течение месяца, "это такой крайний срок, чтобы успеть повести работу к декабрю".

Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

Орешкин ранее пояснял, что проект программы по реализации договора о Союзном государстве предполагает "несравненно больший охват интеграционных сфер, чем то, что мы имеем в рамках ЕврАзЭС". Проект, по его словам, охватывает и налоговое законодательство, и финансовую, и кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное, и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителя, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения и многое другое.

РФ Белоруссия Максим Орешкин Минэкономразвития

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