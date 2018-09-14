ВЭБ инициирует процесс против Украины из-за ареста акций Проминвестбанка

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк после ареста акций дочернего Проминвестбанка (ПИБа) принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже в рамках межправительственного соглашения РФ и Украины о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВЭБа.

В качестве ответчика будет выступать Украина как государство. Предметом иска будет являться взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций.

"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре. Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка", - заявили в ВЭБе.

Как стало известно в среду, киевский суд арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы ПриватБанка Игоря Коломойского.