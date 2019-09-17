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В Гонконге анонсировали запуск механизма диалога правительства и общественности

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На будущей неделе правительство Гонконга запустит механизм диалога с общественностью для того, чтобы положить конец беспорядкам в городе, продолжающимся уже три месяца, заявила глава гонконгской администрации Кэрри Лэм во вторник.

В первом заседании, отметила она, могут принять участие представители всех слоев общества, которые зарегистрируются.

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

Гонконг Кэрри Лэм

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