Новые протесты в Гонконге на этот раз прошли без стычек с полицией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Гонконге прошли очередные протесты, участники который выражают недовольство администрацией этого специального административного района Китая, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В протестах приняли участие несколько сотен человек, что меньше, чем на предыдущих протестах, отмечает агентство. Кроме того, протесты прошли без стычек участников с полицией.

Акция прошла в районе Туен Мун на западе Гонконга. Многие протестующие были одеты в черное, некоторые из них скандировали "Революция нашего времени!" и "Вернем Гонконг!".

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально объявила об отмене поправок к закону об экстрадиции, которые и спровоцировали первые протесты в Гонконге еще четыре месяца назад. Прежде администрация Гонконга заявляла, что лишь отложила рассмотрение поправок.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.