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Минск заверил, что интеграция с Россией не угрожает независимости Белоруссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Белорусские власти не планируют публикацию проекта программы углубленной интеграции с Россией, но подчеркивают, что она не несет угрозы суверенитету и независимости республики.

"По поручению премьер-министра уверяю вас, что документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины - Республики Беларусь", - сказано в ответе министра экономики Дмитрия Крутого на запрос депутата Палаты представителей (нижней палаты белорусского парламента) Елены Анисим в адрес премьер-министра Сергея Румаса по поводу публикации программы.

Анисим разместила официальный ответ за подписью Крутого на своей странице в фейсбуке. Министр экономики является сопредседателем двусторонней рабочей группы по интеграции.

Крутой также подчеркивает, что публикация проекта программы может принести вред. "Публикация проекта программы в отсутствии пакета (дорожных - ИФ) карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса", - сказано в ответе, который получила Анисим.

В письме отмечается, что "этот документ (проект программы - ИФ) на данный момент имеет статус рабочего, поскольку может быть утвержден президентами (Белоруссии и России - ИФ) в декабре 2019 года, вместе с пакетом соответствующих дорожных карт". "Работа по подготовке этих дорожных карт только началась, и именно в них будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами ", - отмечает Крутой.

Как сообщалось, в понедельник, 16 сентября, "Коммерсантъ" опубликовал в изложении проект программы интеграции Белоруссии и России, который 6 сентября парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению издания, эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе. Газета отмечала, что "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".

Комментируя публикацию, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией. Заявление о создании конфедерации в статье "Ъ" Эйсмонт назвала "досужим журналистским штампом".

Белоруссия. Елена Анисим Дмитрий Крутой Сергей Румас

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