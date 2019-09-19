В Госдепе заявили, что мира в Афганистане будет трудно достичь без помощи России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - При отсутствии поддержки инициатив по урегулированию ситуации в Афганистане со стороны таких важных стран региона, как РФ и КНР, афганское мирное соглашение будет достичь труднее, сказала в четверг и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Ее заявления прозвучали на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Таким образом Уэллс ответила на вопрос о роли России и Китая в афганском урегулировании. Она уточнила, что Вашингтон сотрудничает со странами региона, поскольку "их поддержка будет полезной в продвижении к мирному соглашению".

Согласно оценке представителя Госдепа, и Россию, и Китай беспокоят перспективы ухудшения обстановки с безопасностью в Афганистане, в связи с чем с ними можно вести диалог о продвижении к миру в этой стране. В то же время она не стала строить предположений, могут ли Москва и Пекин иметь и другие мотивы в отношении ситуации в Афганистане.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями. 19 сентября Белый дом сообщил, что Трамп подтвердил отсутствие у США намерения возобновлять переговорный процесс с "Талибаном".