ВВС США готовы к прорыву системы ПВО Калининграда в случае необходимости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, в связи с этим ВВС США подготовили план прорыва созданной там российской системы ПВО, заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган.

"Если нам придется этим заняться, например, уничтожить IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать", - цитирует военачальника издание Breaking Defense.

Он добавил, что "Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и... будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать".

Breaking Defense отмечает, что Харриган по естественным причинам не раскрыл подробности этих планов. По мнению газеты, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его одновременно отличной передовой российской базой и, одновременно, весьма уязвимой целью.