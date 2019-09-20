Поиск

ВВС США готовы к прорыву системы ПВО Калининграда в случае необходимости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, в связи с этим ВВС США подготовили план прорыва созданной там российской системы ПВО, заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган.

"Если нам придется этим заняться, например, уничтожить IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать", - цитирует военачальника издание Breaking Defense.

Он добавил, что "Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и... будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать".

Breaking Defense отмечает, что Харриган по естественным причинам не раскрыл подробности этих планов. По мнению газеты, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его одновременно отличной передовой российской базой и, одновременно, весьма уязвимой целью.

США Россия Калининград

Новости

Нижняя палата Конгресса США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна

Мужчина покончил с собой в калифорнийском офисе Facebook

Росатом прошел предквалификацию для строительства АЭС в Саудовской Аравии

В ООН заблокировали оба проекта резолюции по прекращению огня в Идлибе

В ООН заблокировали оба проекта резолюции по прекращению огня в Идлибе

Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина с гримом на школьной вечеринке

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы

Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы

В Кремле назвали "новым явлением" требования Украины по "формуле Штайнмайера"

В Токио усомнились в происхождении выданных Россией останков 600 японских военнопленных

Суд оправдал руководство компании TEPCO по делу об аварии на "Фукусиме-1"

Суд оправдал руководство компании TEPCO по делу об аварии на "Фукусиме-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');