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Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки в США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о прекращении борьбы за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии США.

"Я вложил все, что мог в эти праймериз. Определенно, сейчас не мое время, поэтому я завершу свою избирательную кампанию", - сказал Де Блазио в эфире телеканала MSNBC

Он отметил, что продолжит работу на посту мэра Нью-Йорка.

Де Блазио объявил о намерении участвовать в выборах президента США 2020 года от Демократической партии в мае 2019 года. Президент США Дональд Трамп, который намерен добиваться переизбрания на второй срок, тогда заявил, что "Билл Де Блазио из Нью-Йорка - худший мэр в США", и назвал его участие в президентской гонке смешным.

Де Блазио возглавляет Нью-Йорк с 2014 года, он стал первым мэром-демократом в городе за почти 20 лет.

США Билл Де Блазио

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