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Трамп поиронизировал над сенатором-демократом Букером, выбывшим из президентской гонки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сенатор от Демократической партии США Кори Букер в понедельник объявил, что больше не намерен бороться за президентский пост в кампании 2020 года. В связи с этим президент США Дональд Трамп не преминул поиронизировать над Букером.

"Я буду продолжать эту борьбу. Только я буду это делать в этом году не в качестве кандидата в президенты... Я принял решение прекратить свою избирательную кампанию", - приводят американские СМИ выдержки из заявления Букера.

Он отметил, что это было "сложным решением", но он не может продолжать борьбу за президентское кресло, когда "нет возможности для победы". В частности, Букер сообщил о нехватке средств для финансирования кампании.

Американские СМИ указывают, что решение сенатора последовало после того, как он не смог получить достаточной поддержки для участия в очередной серии дебатов демократов, запланированных на вторник в Айове.

Между тем, президент США Дональд Трамп иронично отреагировал на новости о решении Букера.

"Действительно очень срочные новости (шучу): Букер, который в опросах получал около 0%, только что вышел из гонки представителей Демократической партии в рамках первичных выборов. Теперь я смогу спокойно отдыхать. Я ведь был очень обеспокоен тем, что однажды мы будем бороться с ним (за пост президента - ИФ) лицом к лицу", - написал американский лидер в твиттере.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на второй срок.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

США Дональд Трамп Кори Букер

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