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Трамп назвал сдержанной реакцию США в отношении Ирана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме о способности американских военных в любой момент одновременно атаковать 15 целей на территории Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

Однако, по словам Трампа, он считает, что сдержанность в этом вопросе является демонстрацией силы США.

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Кроме этого, Трамп упомянул, что собирается обсудить с командой по нацбезопасности варианты действий в отношении Ирана.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Пентагон намерен представить Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран.

Кроме того, по данным СМИ, Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана. По словам американского лидера, это высший уровень санкций.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали предприятия Saudi Aramco. В частности, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США Дональд Трамп Иран

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