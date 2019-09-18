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Президент США поручил Минфину серьезно усилить санкции против Ирана

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду написал в твиттере, что поручил главе Минфина Стивену Мнучину значительно усилить санкции против Ирана.

Это заявление американского лидера прозвучали на фоне атаки беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в ночь на 14 сентября. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физических лиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном снятии с себя обязательств в рамках соглашения.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после десяти лет переговоров.

США Дональд Трамп Иран

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