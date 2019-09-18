Администрация Трампа предлагала ударить по Ирану после атаки на Saudi Aramco

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кибератаку, удар по иранским нефтяным объектам или по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на нападение на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссии.

В ходе встречи 16 сентября, посвященной национальной безопасности, американские военные чиновники предложили Трампу различные варианты ответных мер против Ирана. Однако, по словам источников, президент США попросил подготовить другие предложения, поскольку не хочет втягивать страну в военный конфликт с Ираном.

Один из собеседников NBC News уточнил, что удар может нанести сама Саудовская Аравия, чьи нефтяные объекты и были атакованы, в то время как Вашингтон будет помогать своему союзнику с помощью разведки, но сам не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.

Ранее Трамп, комментируя атаку на саудовские нефтяные объекты, заявлял, что США хотели бы избежать войны с Ираном.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.