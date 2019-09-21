Трамп назвал сфабрикованным его призыв к расследованию против сына Байдена

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу обвинил американские СМИ в фабрикации истории о том, что он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына одного из ведущих участников американской президентской гонки, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Фейковые СМИ и их партнер Демократическая партия (...) сфабриковали историю обо мне и совершенно нормальном и рядовом разговоре с президентом Украины. В нем не было сказано ничего, что можно было бы счесть неправильным", - написал он в своем твиттере.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden"s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn"t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2019 г.

По словам Трампа, СМИ и демократы пытаются "как можно сильнее абстрагироваться от требования Джо Байдена к украинскому правительству уволить прокурора, который вел расследование против его сына".

По словам Трампа, такое требование демократа Байдена - "полная катастрофа".

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена.

Отмечалось, что Джо Байден является потенциальным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.