Поиск

Трамп назвал сфабрикованным его призыв к расследованию против сына Байдена

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу обвинил американские СМИ в фабрикации истории о том, что он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына одного из ведущих участников американской президентской гонки, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Фейковые СМИ и их партнер Демократическая партия (...) сфабриковали историю обо мне и совершенно нормальном и рядовом разговоре с президентом Украины. В нем не было сказано ничего, что можно было бы счесть неправильным", - написал он в своем твиттере.

По словам Трампа, СМИ и демократы пытаются "как можно сильнее абстрагироваться от требования Джо Байдена к украинскому правительству уволить прокурора, который вел расследование против его сына".

По словам Трампа, такое требование демократа Байдена - "полная катастрофа".

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена.

Отмечалось, что Джо Байден является потенциальным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.

США Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

В Париже в ходе протестов задержали 137 человек

Трамп не пойдет на саммит по климату на Генассамблее ООН

Десять саперов получили ранения при детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане

Часть украинской делегации запланировала участие в сессии ПАСЕ

США разместили эсминец в Персидском заливе для защиты Саудовской Аравии

США разместили эсминец в Персидском заливе для защиты Саудовской Аравии

Российские военные досмотрели в Арктике яхту под флагом Бразилии

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Украина не примет участия в сессии ПАСЕ

СМИ узнали мнение Трампа о проводимой политике США на Украине

СМИ узнали мнение Трампа о проводимой политике США на Украине

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');