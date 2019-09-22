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Трамп заявил, что обсуждал по телефону с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

"Беседа была в основном поздравительной (с вступлением президента Украины в должность - ИФ)", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о телефонном разговоре с Зеленским.

"(Говорили - ИФ), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (на Украине - ИФ). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как (бывший - ИФ) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию на Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - рассказал Трамп.

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Президент США добавил, что разговор был теплым и дружественным.

Он также отметил, что не станет возражать против того, чтобы его адвокат Руди Джулиани дал показания перед Конгрессом США. "Я не имею ничего против. Руди - очень прямолинейный парень", - сказал Трамп.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США около восьми раз призывал его работать с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против сына Джо Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал президента США опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

Накануне Трамп в своем твиттере обвинил американские СМИ в фабрикации истории с попыткой убедить Зеленского в расследовании против Хантера Байдена.

Джо Байден является потенциальным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, отмечали ранее американские журналисты.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

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