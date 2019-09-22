Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Освобождение захваченных пиратами моряков, иск к РФ за отравление в Эймсбери и подробности разговора Трампа с Зеленским

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Захваченные пиратами летом у берегов Камеруна российские моряки освобождены. По данным посольства РФ, их жизни и здоровью ничего не угрожает, в настоящее время они находятся в Германии. Как сообщили в МИД России, троих освобожденных моряков в понедельник отправят на родину.

- Отравившийся якобы нервнопаралитическим веществом в Эймсбери Чарльз Роули планирует отсудить у России $1,25 млн. Как рассказал его адвокат, когда Чарли обратился к нему с просьбой помочь добиться правосудия, он предложил ему рассмотреть возможность подачи иска против российского правительства среди прочих вариантов. Ответственность за отравление британца в прошлом году власти Великобритании возложили на Россию.

- Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал в основном коррупцию, упомянув в этом контексте бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

- Эр-Рияд посчитает актом войны атаку на предприятия Saudi Aramco при доказательстве нападения с территории Ирана, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. По его словам, в настоящее время королевство ждет результатов расследования атаки.

- В городах Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Самый крупный состоялся в Архангельске, власти сообщили о тысячи участниках акции, однако организаторы считают, что эти данные были занижены в пять-шесть раз.