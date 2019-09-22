На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - заявил Бородянский в эфире радиостанции "Громадське радио". Чиновник заявил, что всю жизнь говорил на русском языке и не хочет делить людей по языковому признаку.

"Постоянно разговариваю на украинском я уже месяц, и мне это нравится", - добавил он.

25 апреля Верховная рада приняла проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать использование украинского языка.

15 мая Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, подписал закон "О функционировании украинского языка как государственного". Закон также регламентирует формирование и работу национальной комиссии по стандартам государственного языка.