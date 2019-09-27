Минобороны заявило о постоянном улучшении боевиками дронов, атакующих базу Хмеймим

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Боевики постоянно работают над улучшением дронов, атакующих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Это (совершенствование дронов боевиками - ИФ), прежде всего, касается систем навигации и управления. В меньшей степени - систем сброса (боеприпасов - ИФ)", - сказал Конашенков.

По его словам, дроны в полете " постоянно маневрируют по высоте, азимуту, меняют постоянно курс". "Их дальность уже составляет до 250 километров, высота - до 4,5 километров", - отметил представитель министерства.

"Не вызывает абсолютно никаких сомнений, что к террористам попали технологии, касающиеся сборки системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе. Конечно, это вызывает озабоченность. Кто-то, кто владеет данными технологиями, предоставил их террористам. Это, действительно, серьезная проблема не только для военных объектов, что они (технологии - ИФ) попали к ним в руки", - подчеркнул генерал-майор.

Конашенков также отметил, что из-за непредсказуемости полета и малой отражающей поверхности беспилотники представляют собой "очень серьезное и опасное оружие", но несмотря на это средства противовоздушной обороны (ПВО) Хмеймима эффективно их нейтрализуют.

Как рассказал генерал-майор, на авиабазе выстроена комплексная эшелонированная система ПВО. В нее входят комплексы ПВО "Панцирь-С1" и "Торм-М2", а также зенитные системы С-400.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил что за два года средства ПОВ Хмеймима нейтрализовали 118 беспилотников, в том числе 58 с начала года.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.