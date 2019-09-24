Французский шеф-повар подал в суд на составителей гида Michelin

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Известный французский шеф-повар Марк Вейра подал в суд на составителей ресторанного путеводителя Michelin за то, что его ресторан La Maison des Bois в Верхней Савойе лишился одной звезды из трех. По словам его адвоката, он как минимум хочет добиться объяснения причин, почему его понизили в рейтинге, передает ВВС.

Открытый в 2013 году La Maison des Bois получил третью мишленовскую звезду в 2018 году и лишился ее в начале 2019 года. В 110-м издании справочника, которое вышло в январе 2019 года, ресторан фигурировал с двумя звездами, и Вейра узнал об этом только после публикации.

На запрос о причинах "понижения", которое затронуло его как профессионала и огорчило персонал, он получил только "приблизительные ответы", рассказал журналистам его юрист Эмманэль Равана.

В интервью France Inter, Вейра заявил, что для примера ему указали, что проверявший ресторан инспектор "посмел заявить, что в суфле был чеддер". Повар заверил, что в этом блюде он всегда использовал только местные сыры, такие, как бофро и реблошон, и добавлял для цвета шафран, которые, вероятно, проверяющий и принял за чеддер.

Ранее он признавался изданию Le Point, что лишение одной звезды привело его в депрессию.

Суд Нантерра рассмотрит его иск 27 ноября.

В Guide Michelin признают большой талант Марка Вейра и его значимость для французской кулинарии и огорчены, что он страдает, но компания продолжит рекомендовать его рестораны", - прокомментировал иск директор международного подраздления компании Гвендаль Пулленнек.

Марку Вейра 69 лет. Он специализируется на молекулярной кухне и увлекается использованием трав. За его карьеру ему принадлежало три ресторана, каждый из которых удостаивался трех мишленовских звезд. Кроме La Maison des Bois, которым он продолжает руководить, это La Maison de Marc Veyrat, который перешел к его детям, и la Ferme de mon Père.