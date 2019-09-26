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Что случилось этой ночью: четверг, 26 сентября

Беседа Зеленского и Лаврова, новое расследование против Facebook и "резкий" ответ на отказ в визах российской делегации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Зеленский рассказал, о чем побеседовал с Лавровым в Нью-Йорке. По словам президента Украины, глава МИД РФ поздравил его с обменом пленными и заявил, что Россия хочет окончания войны в Донбассе. Зеленский поддержал его в желании закончить войну и предложил для этого "отдать территории" и "обменять людей". Также украинский лидер уточнил, что его разговор с Лавровым состоялся, пока они стояли в очереди, и был "очень коротким".

- Минюст США не нашел нарушений в стенограмме разговора Трампа с Зеленским. Сотрудники подразделения Минюста, занимающегося уголовными вопросами, изучили расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашли признаков нарушения закона со стороны американского лидера. В итоге ведомство закрыло дело.

- Разведчик, заявивший о "тревожном" разговоре Трампа и Зеленского, согласен на встречу с конгрессменами. Единственным условием осведомителя является предоставление доступа к секретной информации для его адвокатов, следует из переписки, которую заполучил CNN. Источник телеканала, однако, утверждает, что в четверг разведчик не выступит перед Конгрессом, но работа над предоставлением доступа к секретной информации его адвокатам ведется.

- Лавров анонсировал резкий ответ на отказ США выдать визы части российской делегации. Министр сообщил, что США отказали в визах десяти сотрудникам МИД РФ, гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, а также главам комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву. Какие именно будут приняты меры, глава МИД РФ не уточнил. При этом Лавров уверен, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не причастны к этой истории.

- Минюст США планирует начать антимонопольное расследование против Facebook. Bloomberg отмечает, что аналогичное расследование в отношении компании уже ведет Федеральная торговая комиссия (FTC) США. Однако генпрокурор Уильям Барр захотел, чтобы Facebook перешел в его юрисдикцию. Предполагается, что Минюст США и FTC будут изучать разные аспекты деятельности IT-гиганта.

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