Зеленский рассказал о своей беседе с Лавровым в Нью-Йорке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время их короткой беседы поздравил его с обменом пленными и пожелал скорейшего окончания войны в Донбассе.

"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия - ИФ) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - ИФ)", - заявил Зеленский во время пресс-конференции после встречи с главой США Дональдом Трампом.

Президент Украины добавил, что согласился с желанием Лаврова. "Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия - ИФ) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей", - пересказал Зеленский свои слова российскому министру.

Зеленский уточнил, что его разговор с Лавровым состоялся, пока они стояли в очереди, и был "очень коротким".

Накануне дипломатический источник "Интерфакса" сообщил, что "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН состоялся короткий диалог Зеленского и Лаврова. По его словам, стороны обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Позднее источник агентства в Офисе президента Украины рассказал, что стороны обсудили подготовку встречи в "нормандском формате".