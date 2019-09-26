Заявивший о разговоре Трампа с Зеленским разведчик согласен на встречу с конгрессменами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Анонимный осведомитель, сообщивший об июльском телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дал предварительное согласие на встречу с членами Конгресса при определенных условиях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полученную им переписку.

Согласно этой переписке, встреча могла бы состояться при условии, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр утвердит допуск к секретной информации для адвокатов осведомителя, чтобы они могли защищать интересы своего клиента перед Конгрессом.

"Я уверен, что вы можете понять, что крайне важно, чтобы разоблачитель, особенно тот, кто замешан в таком громком деле, связанном с президентом, имел опытного юрисконсульта рядом. Ваше сотрудничество в обеспечении этого процесса поможет облегчить проведение будущей встречи или дачи показаний", - пояснил адвокат осведомителя Эндрю Бакай в письме, адресованном председателю комитета по разведке Сената Ричарду Берру и его заместителю Марку Уорнеру.

В ответ председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф написал Магуайру: "Это разумная просьба, которую Комитет решительно поддерживает и ожидает, что ваш офис немедленно ее выполнит".

Тем временем осведомленный источник сообщил, что разведчик не появится перед законодателями в четверг. По его словам, в настоящее время идет работа над предоставлением доступа к секретной информации адвокатам в случае необходимости.

Отмечается, что законодателей не проинформировали о личности осведомителя.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского расследовать дело против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно, по требованию конгрессменов, было передано им для ознакомления и стало поводом для запуска демократами в Палате представителей процедуры импичмента.

Позднее по требованию Джо Байдена Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины. Согласно расшифровке, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.