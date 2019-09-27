Поиск

Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН в более безопасную страну

Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН в более безопасную страну
Хасан Рухани
Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани высказался в поддержку идеи перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка.

"Это важное решение. Если нас спросят, то мы проголосуем за то, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли в более безопасную и хорошую страну", - заявил Рухани, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Рухани отметил, что ООН - это "дом мира, дом общения", и США не имеют права мешать приезжать в Нью-Йорк членам ООН.

"США не должны пользоваться своими преимуществами как принимающая сторона и выдавать визы только тем, кто им нравится", - сказал Рухани.

Перед началом Генеральной Ассамблеи ООН произошел скандал с визами, в котором Иран обвинил США в том, что они не выдавали визы иранской делегации. В итоге незадолго до начала Генассамблеи стало известно, что визы иранская делегация получила.

В минувший вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американская сторона не выдала визы ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ - членам делегации, которая отправлялась на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

В американском посольстве в РФ назвали произошедшее "частным случаем", воздержавшись от дальнейших комментариев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это сказала: "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Но документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

Иран США ГА ООН

Новости

NYT сообщила, что подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ

Помпео обвинил Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии

Сирийский МИД анонсировал первое заседание конституционного комитета

В кампании Трампа назвали скандал с Зеленским "большим спектаклем", чем дело о РФ

В кампании Трампа назвали скандал с Зеленским "большим спектаклем", чем дело о РФ

Туск не согласился с мнением о конфликте патриотизма и глобализма

США ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человека

Пелоси обвинила Белый дом в попытке замять дело с разговором Зеленского

Пелоси обвинила Белый дом в попытке замять дело с разговором Зеленского

Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Иран начал использовать усовершенствованные центрифуги для обогащения урана

США обвинили Дамаск в применении хлора в провинции Латакия в мае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');