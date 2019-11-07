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Сербия получит несколько российских "Панцирей" до конца года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С", сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он сослался на условия контракта. Часть комплексов будут переданы позднее.

19 октября вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что у России и Сербии есть контракт о поставках комплексов "Панцирь-С". До этого о наличии таких договоренностей "Интерфаксу" рассказывал источник в Белграде.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

ЗРПК "Панцирь-С" используются для прикрытия российской авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ в Тартусе в Сирии.

Сербия Панцирь-С Юрий Борисов Сирия

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