Военные назвали численность авиагруппировки на российской базе "Хмеймим"
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На авиабазе РКС России "Хмеймим" в сирийской Латакии находится около 30 самолетов и вертолетов, сообщил заместитель командира авиаполка, размещенного на этой базе.
В частности, там остаются истребители Су-35С, Су-34 и Су-24, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ.
Военный напомнил, что в декабре 2017 года основная часть людей и техники была переведена из Сирии в постоянные места дислокации.
В Минобороны время от времени сообщают об атаках на базу беспилотников, которые обычно сбивают российские средства ПВО.
Еще одна российская группировка находится в сирийском порту Тартус.