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Военные назвали численность авиагруппировки на российской базе "Хмеймим"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На авиабазе РКС России "Хмеймим" в сирийской Латакии находится около 30 самолетов и вертолетов, сообщил заместитель командира авиаполка, размещенного на этой базе.

В частности, там остаются истребители Су-35С, Су-34 и Су-24, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Военный напомнил, что в декабре 2017 года основная часть людей и техники была переведена из Сирии в постоянные места дислокации.

В Минобороны время от времени сообщают об атаках на базу беспилотников, которые обычно сбивают российские средства ПВО.

Еще одна российская группировка находится в сирийском порту Тартус.

Сирия Хмеймим Тартус Латакия

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