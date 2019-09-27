Нацбанк Грузии поддержал падавший с июля лари интервенцией в $40 млн

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Нацбанк Грузии в пятницу поддержал обесценивавшуюся на протяжении нескольких месяцев национальную валюту, проведя валютный аукцион на $40 млн.

Как сообщил регулятор, был продан весь выставленный на торги объем валюты, средневзвешенный обменный курс составил 2,9546 лари/$1.

В результате состоявшихся торгов официальный курс лари укрепился на 0,9%: Нацбанк установил его на 28 сентября на уровне 2,9552 лари/$1 против очередного исторического минимума 2,9808 лари/$1, который был установлен на 27 сентября. По сравнению с курсом понедельника, 23 сентября, (2,9759/$1) грузинская валюта окрепла на 0,7%.

После декабря 2016 года это была вторая по счету интервенция Нацбанка Грузии на валютном рынке. Предыдущую интервенцию Нацбанк осуществил 1 августа. Тогда регулятор также выставил на аукцион $40 млн, продано было $32,8 млн. После состоявшихся торгов официальный курс лари укрепился на 1,4%, но вскоре падение грузинской валюты возобновилось.

На 1 января 2019 года курс составлял 2,6727 лари/$1. Таким образом, с начала года лари обесценился 9,6%.

Обострение отношений с РФ

Нынешнее обесценивание лари началось после обострения российско-грузинских отношений. Решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям было временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

С целью нейтрализовать вызванное падением обменного курса лари инфляционное давление комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на внеочередном заседании 25 сентября решил повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых. При этом регулятор подчеркивал, что "комитет готов продолжать ужесточать политику, пока давление на обменный курс не ослабнет".

Регулятор отмечал, что проводит интервенцию также с целью избежать риска дальнейшего ускорения инфляции в стране.

Целевой показатель инфляции в Грузии на 2019 год, а также на следующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. Такой же уровень инфляции в 2019 году прогнозирует правительство Грузии. Между тем, в августе инфляция в годовом исчислении составила уже 4,9%.

Миссия МВФ, посетившая Грузию в сентябре, изменила свои ожидания по инфляции в стране в 2019 году до 5,4% с 2,5%.