Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Грузии решил задействовать валютные интервенции, чтобы сдержать обесценивание лари и избежать риска ускорения инфляции.

Грузинский регулятор отмечает, что положительная внутренняя и внешняя макроэкономическая динамика не помогает: на фоне шоков вокруг туризма и негативных ожиданий обменный курс достиг сегодня отметки, которая может поставить под угрозу стабильность цен, говорится в заявлении Нацбанка, распространенном в среду.

Регулятор счел целесообразным валютные интервенции, и с этой целью продаст $40 млн на валютных торгах завтра, 1 августа. В случае необходимости, Национальный банк будет обращаться к интервенциям и в последующие дни. "Если исходящее от обменного курса давление на инфляцию сохранится, Национальный банк также ужесточит монетарную политику", - уточняет ЦБ.

Официальный курс грузинского лари в среду упал до очередного исторического минимума: Нацбанк установил его на 1 августа на уровне 2,9718 лари/$1 против 2,9507 лари/$1 на30 июля.

Вице-президент Нацбанка Грузии Арчил Мествиришвили отметил некоторые позитивные факторы, влияющие на обменный курс. По его словам, сегодня были опубликованы индикаторы июньского экономического роста, которые довольно высоки. По данным Национальной службы статистики, рост ВВП Грузии в июне составил 5%, за первое полугодие - 4,9%.

По его словам, ситуация с торговым дефицитом улучшается, денежные переводы растут, "но введение эмбарго на туристов из России повысило негативные ожидания, а также снизило доходы от туризма по сравнению с запланированными, что, в свою очередь, повлияло на валютный рынок".

"Однако, по нашей оценке, номинальный эффективный обменный курс, который мы наблюдаем в настоящий момент, обесценен больше, чем могло быть от воздействия внешнего шока", - добавил Мествиришвили.

Обострение отношений РФ и Грузии

Как сообщалось, в связи с ухудшением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Указ стал реакцией властей РФ на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.