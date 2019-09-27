Поиск

В Кремле оценили идею возобновления авиасообщения с Грузией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются на создание "в свое время" необходимых и подходящих условий для возобновления авиасообщения с Грузией, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как в Кремле относятся к идее возобновления перелетов между двумя странами. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что авиасообщение с Грузией было именно приостановлено, а не отменено навсегда.

В четверг, 26 сентября, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может потребоваться месяц. Он добавил, что восстановление воздушного сообщения на двусторонней основе требует проведения ряда процедур с привлечением Минтранса и Росавиации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" заявил, что считает правильным возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. "Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что всегда выступал за то, "чтобы мы с Грузией дружили".

Приостановка перелетов

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.

Дмитрий Песков Грузия

Новости по теме

Новости

МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за высказываний Андрея Малахова

Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

Человек, имя которого связали с убийством в Берлине, отбывает наказание в РФ

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

США обвинили РФ в том, что ее советники знали о майской химатаке сирийских войск

Что случилось этой ночью: пятница, 27 сентября

NYT сообщила, что подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ

NYT сообщила, что подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ

Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН в более безопасную страну

Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН в более безопасную страну
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');