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Источник сообщил о возможном возобновлении перелетов между РФ и Грузией к ноябрю

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может потребоваться месяц, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он добавил, что восстановление воздушного сообщения на двусторонней основе требует проведения ряда процедур. "После того, как соответствующее поручение поступит в правительство, Минтранс и Росавиация проработают вопрос возобновления пассажирского сообщения, перевозок грузов и почты с перевозчиками двух стран. Затем авиакомпании в течение недели-двух должны будут перестроить расписание таким образом, чтобы обеспечить выполнение перевозки воздушными судами", - сказал источник.

По его словам, пока соответствующее распоряжение в правительство не поступало. "Однако, если оно поступит в ближайшие дни, то технически к ноябрю все процедурные моменты могут быть урегулированы и авиасообщение может быть возобновлено", - сказал источник.

Накануне, 25 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров высказался за возобновление прямого воздушного сообщения между Россией и Грузией. "Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия", - заявил министр в интервью газете "Коммерсантъ".

Грузия

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