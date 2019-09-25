Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между РФ и Грузией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что прямое сообщение между Россией и Грузией следует возобновить, об этом он заявил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

"Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия", - сказал глава российского МИДа, отметив, что всегда выступал за дружбу между двумя странами.

Кроме того, Лавров рассказал, что к лету 2019 года решение об отмене виз с Грузией было уже "на выходе", хотя подготовить его было непросто.

"Эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад", - сказал министр. При этом он отметил, что в Грузии усиливают позиции "вменяемые политики", и выразил надежду, что инцидент в грузинском парламенте не "похоронил", а лишь "отбросил" назад работу над отменой визового режима.

Обострение в российско-грузинских отношениях

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого грузинские оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну. Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие.

В связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

До введения этих санкций на рынке авиаперевозок Грузии в этом году работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр" и совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь".

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.