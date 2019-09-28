Российские военные зафиксировали 30 нарушений перемирия в Идлибе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков, сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Зафиксировано 30 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Биньямин, Алеппо, Эль-Бурайдж, Хандрат, Кафр-Хамра провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Кара-Джагез, Чекурджак, Айн-Эль-Ханзир, Кинсибба, Эль-Харука, Сараф, Кермель, Айн-Эль-Кантара провинции Латакия; Эш-Шакфа, Эс-Салихия, Хуайн-Эль-Кебир, Телль-Эль-Турки, Тамана, Хан-Шейхун, Сукайят, Мгарет-Марза провинции Идлиб; Эль-Джаммасия провинции Хама", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.