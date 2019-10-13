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В Совбезе России назвали возможным нахождение в Идлибе до 36 тыс. боевиков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Общая численность боевиков различных террористических группировок в провинции Идлиб в Сирии может превышать 36 тыс. человек, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"В Сирии "Хейят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и "Хуррас- ад-Дин", связанные с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), контролируют основную часть провинции Идлиб. Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тысяч боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам", - сказал он в интервью "Российской газете".

Вместе с тем, по его словам, благодаря разгрому боевых формирований международных террористических организаций в Сирии и Ираке в настоящее время в регионе нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования. Их уничтожение позволило в 2018 году снизить количество терактов в мире более чем на треть, а число жертв - на четверть, по сравнению с 2017 годом.

Также отмечается снижение терактов, совершенных группировкой ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация).

"Вместе с тем, утратив контроль над большинством ранее захваченных территорий в Ираке и Сирии, понеся значительные потери в живой силе и технике, боевики не собираются сдаваться, - сказал Коков, - более того, ими вынашиваются планы для переброски в другие регионы мира, в частности на Африканский континент, Южную и Юго-Восточную Азию".

Также он назвал Сирию, Ливию и Йемен основными очагами нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Идлиб в настоящее время - единственная сирийская провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Правительственные войска Сирии в ходе операций против боевиков приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.

Сирия Идлиб

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