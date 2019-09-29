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Афганские военные заявили о ликвидации одного из ключевых полевых командиров талибов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Полевой командир запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" Мавлави Абдул Ханаан был убит в результате авиаудара афганских ВВС в провинции Газни, сообщил в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Детали операции не приводятся.

Сообщение Минобороны о ликвидации Ханаана, который считается одним из ключевых командиров талибов, опубликовано на фоне массового протеста жителей провинции Газни в связи с гибелью шестерых мирных жителей после нанесенного субботнего авиаудара по селению Хаджи уезда Хаджа-Умари. В ходе этой атаки, как сообщают местные СМИ, были ранены еще четверо мирных граждан, сообщил телеканал 1TV.

По данным телеканала, в воскресенье в провинции вспыхнули акции протеста, они закончились столкновениями с полицией, в результате которых шесть человек получили огнестрельные ранения. На акцию вышли сотни человек.

Губернатор провинции Газни встретился с протестующими и подтвердил на пресс-конференции, что произошедшее будет расследовано.

28 сентября в Афганистане прошли очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

Движение "Талибан" пригрозило сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

Афганистан

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