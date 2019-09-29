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Талибы похитили членов избиркома в Афганистане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) совершили похищение 15 человек (членов избирательной комиссии и наблюдателей) на выборах в провинции Парван, сообщило вечером в воскресенье Ariana News.

Интернет-издание ссылается на главу центра Независимой избирательной комиссии (НИК) в провинции Парван Абдула Кахару Вахабу Сафи. "Боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей", - сообщил он.

В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила изданию, что были похищены только восемь сотрудников избирательной комиссии, "когда они возвращались домой из избирательных участков".

По ее словам, старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных. "Если талибы откажутся освободить этих лиц, правительство использует военную силу", - отметила Шахкар.

Президентские выборы, четвертые с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан", прошли в субботу в Афганистане. В них приняли участие 15 кандидатов. Предварительных данных об итогах голосования пока не поступало.

Движение "Талибан" грозило сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.

Афганистан

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