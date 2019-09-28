Лидер афганской партии обвинил руководство страны в нечестности выборов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты, лидер Исламской партии Афганистана (Исламская партия Афганистана -"Хезб-и-Ислами", представляющая полевого командира Гульбуддина Хекматияра, внесена в список террористических организаций ООН, на определенном этапе представляла в Афганистане запрещенную в РФ террористическую экстремистскую организацию "Братья мусульмане") Гульбуддин Хекматияр обвинил действующего президента Мухаммада Ашрафа Гани, а также нынешнего премьера Абдуллу Абдуллу, которые также претендуют на пост главы государства в чрезмерном использовании государственных ресурсов в ходе выборной кампании.

"Это были самые грязные и позорные выборы в истории. Две правительственные команды безмерно использовали государственные ресурсы, злоупотребляли своими полномочиями, материальными ресурсами, обещали министерства, посольства, даже некоторым обещали земли, места в сенате и парламенте", - заявил Хекматияр в интервью афганскому телеканалу.

"Государство было у них на службе, главы уездов, начальники полиции и безопасности были их пропагандистами на выборах. С другой стороны осуществлялась в огромных масштабах спрограммированная фальсификация. Участие населения на выборах было малозаметным, потому что имеют очень негативные воспоминания от прошедших парламентских выборов. Нет доверия ни правительству, ни избирательной комиссии", - заявил лидер Исламской партии.

По его словам, 80% списков избирателей имели серьезные недостатки, биометрические средства были нестандартными.

"Правительство было недееспособно обеспечить безопасность выборов. Из 34 миллионов афганцев более 20 миллионов были лишены права голосования. Те цифры, которые они приводят, что 9,86 млн афганцев были зарегистрированы - ложь", - утверждает Хекматияр.

Исламская партия Афганистана ("Хезб-и-Ислами"), представляющая полевого командира Гульбуддина Хекматияра - внесена в список террористических организаций ООН, на определенном этапе представляла в Афганистане запрещенную в РФ террористическую экстремистскую организацию "Братья мусульмане".

В воскресенье завершились выборы президента в Афганистане. Это были четвертые выборы с момента отстранения от власти запрещенного в РФ движения "Талибан". В выборах могли принять участие около 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны. Они должны были избрать одного из 15 кандидатов.