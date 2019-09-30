Лидеры стран мира прибыли в Париж на официальную церемонию прощания с Шираком

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Париже в понедельник проходит церемония прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком.

На церемонии в соборе Сен-Сюльпис присутствует президент Франции Эммануэль Макрон, а также десятки лидеров других государств и бывшие французские президенты - Валери Жискар д'Эстен, Николя Саркози и Франсуа Олланд. В Париж также прибыл президент России Владимир Путин.

Богослужение в парижском соборе проходит под руководством архиепископа Парижа Мишеля Опети. В ходе церемонии будут зачитаны тексты, которые семья Ширака сама выбрала для этого мероприятия.

Ранее в понедельник бывшему французскому лидеру были отданы воинские почести в Доме Инвалидов, затем гроб с телом Ширака доставили в Сен-Сюльпис. Кортеж в сопровождении полицейских проехал по набережной Орсе и по бульвару Сен-Жермен.

Позже в понедельник у Макрона и глав государств и правительств, прибывших в Париж почтить память Ширака, состоится обед.

В полдень по местному времени (13:00 по Москве) в память о Шираке зазвонил большой колокол собора Парижской Богоматери. Этот колокол прозвенел впервые с того момента, как в апреле в соборе произошел пожар.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги. В 15:00 по местному времени в образовательных и общественных учреждениях Франции пройдет минута молчания.

Накануне прошла церемония, на которой проститься с Шираком могли все желающие.

В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак, экс-президента Пятой Республики похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 годы, а затем отошел от общественной и политической жизни. Он скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже.