В Париже началась церемония памяти экс-президента Франции Жака Ширака

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - У входа в собор Святого Людовика парижского Дома инвалидов, где в воскресенье, накануне дня национального траура по Жаку Шираку, установлен гроб бывшего президента Франции, началась памятная церемония.

Тысячи людей собрались возле собора задолго до того, как в 14:00 по парижскому времени (15:00 по Москве) к Дому инвалидов прибыл похоронный кортеж от улицы Турнон, где последние годы проживали супруги Ширак. Телеканалы Франции показывают огромную очередь людей, которые под дождем ожидают возможности воздать дань памяти Шираку.

В воскресенье французы могут проститься со своим бывшим президентом, скончавшимся 26 сентября в возрасте 86 лет. Ширак был главой французского государства с 1995 по 2007 год.

Эта церемония прощания французов проходит по просьбе семьи Ширак. Гроб внесли бывшие офицеры безопасности Елисейского дворца, служившие при Шираке.

В понедельник, 30 сентября, официальная торжественная церемония пройдет в полдень в церкви Святого Сульпиция. Ожидается присутствие около тридцати глав государств и правительств зарубежных стран, включая президента России Владимира Путина.

В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак, пятого президента Франции похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.