В Париже началась церемония памяти экс-президента Франции Жака Ширака
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - У входа в собор Святого Людовика парижского Дома инвалидов, где в воскресенье, накануне дня национального траура по Жаку Шираку, установлен гроб бывшего президента Франции, началась памятная церемония.
Тысячи людей собрались возле собора задолго до того, как в 14:00 по парижскому времени (15:00 по Москве) к Дому инвалидов прибыл похоронный кортеж от улицы Турнон, где последние годы проживали супруги Ширак. Телеканалы Франции показывают огромную очередь людей, которые под дождем ожидают возможности воздать дань памяти Шираку.
Very long crowd waiting to pay #Tribute to #Chirac at Hôtel des #Invalides in #Paris. #Reuters pic.twitter.com/muG7ym8lrm— Antony Paone (@PaoneAntony) September 29, 2019
В воскресенье французы могут проститься со своим бывшим президентом, скончавшимся 26 сентября в возрасте 86 лет. Ширак был главой французского государства с 1995 по 2007 год.
Эта церемония прощания французов проходит по просьбе семьи Ширак. Гроб внесли бывшие офицеры безопасности Елисейского дворца, служившие при Шираке.
В понедельник, 30 сентября, официальная торжественная церемония пройдет в полдень в церкви Святого Сульпиция. Ожидается присутствие около тридцати глав государств и правительств зарубежных стран, включая президента России Владимира Путина.
В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак, пятого президента Франции похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.