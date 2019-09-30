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Жака Ширака похоронили в Париже

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.

Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги.

Ранее в соборе Сен-Сюльпис в Париже прошло торжественное богослужение. На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, а также десятки мировых лидеров. Присутствовал президент России Владимир Путин, однако он не остался на торжественный обед в Елисейском дворце.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже. Он занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни.

Франция прощается с Жаком Шираком

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Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года. Когда срок его полномочий завершился, он отошел от общественной и политической жизни.По просьбе семьи Ширак в воскресенье, 29 сентября, была организована народная церемония прощания с бывшим президентом ФранцииПамятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика во дворе Дома Инвалидов, где был установлен гроб с телом бывшего президентаПочтить память экс-главы государства пришли тысячи французовВ понедельник, 30 сентября, у Дома инвалидов бывшему президенту были отданы воинские почести, после чего гроб с его телом доставили в церковь Сен-СюльписНа церемонии прощания с политиком присутствовал действующий французский лидер Эммануэль МакронВ старинной парижской церкви Сен-Сюльпис в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эммануэля Макрона и зарубежных лидеров прошла заупокойная службаПрезидент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим президентом ФранцииПремьер-министр Франции Эдуар Филипп приветствует бывшего президента Франции Николя Саркози и его жену Карлу Бруни Супруга президента Франции Брижит МакронВ соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак, пятого президента Франции похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 годуПонедельник во Франции объявлен днем национального траура
Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года. Когда срок его полномочий завершился, он отошел от общественной и политической жизни.
Франция Жак Ширак

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