Жака Ширака похоронили в Париже

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.

Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги.

Ранее в соборе Сен-Сюльпис в Париже прошло торжественное богослужение. На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, а также десятки мировых лидеров. Присутствовал президент России Владимир Путин, однако он не остался на торжественный обед в Елисейском дворце.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже. Он занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни.