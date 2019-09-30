Поиск

Си Цзиньпин пообещал держаться курса "одна страна, две системы" в делах с Гонконгом

В то же время он отметил, что "никакая сила не сможет остановить" полное воссоединение Китая и Гонконга

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил о намерении по-прежнему претворять в жизнь принцип "одна страна, две системы" и "высокую степень автономии" в Гонконге.

"Полное воссоединение родины (возвращение Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году - ИФ) является неизбежным. Никто и никакая сила не сможет это остановить", - цитируют западные СМИ слова Си Цзиньпина из его речи накануне 70-летней годовщины провозглашения образования КНР.

Он отметил, что "при полной поддержке родины и согласованных усилиях" соотечественников "Гонконг будет процветать и развиваться вместе с материком".

Тысячи демонстрантов провели в минувшие выходные акции протеста на улицах Гонконга, несмотря на предпринятые полицейскими меры.

Кроме этого, протестующие запланировали демонстрацию 1 октября, когда будет отмечаться День образования КНР.

Протесты в Гонконге

Также в Гонконге в воскресенье прошла демонстрация сторонников центральных властей, которая собрала сотни человек.

Власти Гонконга в связи с ситуацией в сфере безопасности сократили масштаб праздничных мероприятий, а также отменили фейерверк. Однако глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во главе делегации из 240 человек в понедельник отбудет в Пекин для участия в торжествах.

Протесты в этом году продолжаются в Гонконге 17-ю неделю подряд. Первоначально они были вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции жителей этого специального административного района КНР в другие районы Китая.

Администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

Гонконг получил статус специального административного района Китая и стал управляться в рамках курса "Одна страна, две системы" после того, как был передан Китаю в июле 1997 года Великобританией. Предыдущие 99 лет город был в аренде у Великобритании и являлся ее колонией. Гонконгу сохранили широкую автономию до 2047 года, то есть на 50 лет после передачи суверенитета.

Китай Гонконг

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Жака Ширака похоронили в Париже

Протесты в Москве

В Кремле высказались против обсуждения московских митингов в ПАСЕ

Повстанцы-хуситы в Йемене освободили почти 300 пленных

Повстанцы-хуситы в Йемене освободили почти 300 пленных

Немецкие товары оказались самыми популярными среди потребителей во всем мире

Немецкие товары оказались самыми популярными среди потребителей во всем мире
Протесты в Москве

ПАСЕ обсудит вопрос о митингах в Москве, несмотря на протест делегации РФ

ПАСЕ обсудит вопрос о митингах в Москве, несмотря на протест делегации РФ

Наследный саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Пожар в лагере для беженцев в Греции спровоцировал беспорядки

Пожар в лагере для беженцев в Греции спровоцировал беспорядки

МВД попросило 1 млрд рублей на выплаты за оформление паспортов жителям Донбасса

"Агора" пожаловалась в ООН на "конвейерное правосудие" в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');