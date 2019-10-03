Поиск

Власти Гонконга запретят протестующим надевать маски

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга в ближайшее время введет запрет на ношение масок на акциях протеста. Глава администрации региона Кэрри Лам созовет для этого экстренное совещание уже в пятницу, 4 октября, пишет местная South China Morning Post со ссылкой на источники.

Для этого чиновники используют механизм колониальной эпохи - акт 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций. Он дает властям в случае возникновения серьезной опасности право вводить любые правила, которые сочтет необходимыми для всеобщего блага. Его не использовали с 1967 года, уточняет BBC News.

Вопрос о запрете масок стал актуальным после того, как 1 октября, в день празднования 70-й годовщины образования КНР, протестующие в масках устроили столкновения с полицейскими и вынудили их шесть раз открыть огонь боевыми патронами, рассказал один из собеседников газеты. По его словам, чиновники решили, Что не могут ждать первого заседания заксобрания, которое соберется не раньше 16 октября.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Сначала поводом для выступлений стало внесение в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Позднее протестующие стали также требовать расследования жестких действий полиции на акциях, расследования нападения на протестующих, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лам.

1 октября в результате применения оружия был ранен 18-летний студент. Сообщалось, что в него выстрелили после того, как он ударил полицейского железным прутом. Раненому должны предъявить обвинения в нападении на сотрудника полиции.

Гонконг: Революция касок

15
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p> <p>16 июня. Рекордная по численности акция – почти два миллиона человек вышли на марш протеста, требуя не "перенести рассмотрение", а отозвать законопроект. </p> <p>18 июня. Глава Гонконга Кэрри Лам извиняется за то, что власти не смогли убедить публику в необходимости закона и форсировали его принятие.</p> <p>30 июня. Первая акция сторонников правительства. На неё вышло около 170 тысяч человек.</p> <p>1 июля. Протестующие ворвались в здание парламента, разнесли зал заседаний, закрасили слова "Китайская Народная Республика" на гербе Гонконга и повесили плакат "Нет никакого бунта, зато есть тирания". Протестующим удалось покинуть здание парламента до приезда полиции. <p> <p>4 июля. Полиция начала арестовывать протестующих.<p> <p>9 июля глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что "закон мёртв". Но что это значит, никто не знает. Протестующие продолжают требовать отзыва законопроекта из парламента.<p> <p>20 июля Вторая крупная акция сторонников правительства собрала около 300 тысяч участников.<p> <p>21 июля Люди в белых одеждах напали на протестующих в метро в районе Юньлон и жестоко избили их палками. Полиция бездействовала. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы. Как писали СМИ, люди в белом – члены гонконгских триад. И лишь после того как демократическая оппозиция обвинила власти в сотрудничестве с преступными группировками, было задержано 6 человек из числа нападавших, и то только за "незаконное собрание". <p> <p>С 27 июля протесты перерастают в прямые драки с полицией. Полиция активно использует слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.<p> <p>5 августа. Протестующие призывают к массовой забастовке. Блокируют метро и основные дороги связывающие остров с материком. Для разгона митингующих полиция применила более 800 баллончиков со слезоточивым газом, что является рекордным показателем для Гонконга.<p> 7 августа тысячи юристов проводят молчаливый марш, второй за два месяца. Позже, в музее космонавтики, демонстранты освещают лазерными лучами купол в знак протеста против ареста студента университета за покупку лазерных указок, которые полиция считает "наступательным оружием".11 августа. Одна активистка лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля. Во время протеста полицейских забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ они применяли небоевые патроны, слезоточивый газ и дубинки. <p>12 августа. Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.<p> <p>13 августа. В аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали.<p><p>18 августа. В ответ на инцидент, произошедший 11 августа, в парке Виктория был проведён мирный митинг с осуждением жестокости полиции. В нем приняли участие не менее 1,7 млн человек.<p> <p>23 августа. Около 210 тысяч демонстрантов образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки, приурочив мероприятие к 30-й годовщине антисоветской демонстрации "Балтийский путь".<p> <p>24 августа. Протестующие во многих районах строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, некоторые демонстранты ломают "умные фонари", оснащенные камерами.<p> <p>25 августа. Демонстранты бросают кирпичи и коктейли Молотова в районе Цюн-Ван, и полиция впервые использует водометы.<p> 28 августа. Тысячи людей вышли под лозунгом "Прекратить сексуальное насилие в полиции Гонконга". Участники написали #ProtestToo на предплечьях с помощью губной помады, а другим раздали розовые ленточки.<p>29-30 августа. В Гонконге задержаны три лидера протестов: активист Энди Чан, а также Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто".<p> <p>31 августа. Тысячи людей вышли на запрещенное властями шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы с несмываемой синей краской. Более 30 человек пострадали в результате столкновений.<p> 1 сентября. Движение экспрессов в аэропорт было остановлено, дороги заблокированы, пассажирам пришлось добираться до него пешком. Тысячи демонстрантов попытались проникнуть в здание аэропорта, но были остановлены полицией.2 сентября. Около 9 тысяч человек из 200 учебных заведений не пришли на занятия в рамках протеста. Учащиеся намерены устраивать бойкот каждую неделю, пока власти не выполнят требования демонстрантов.
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p>
Гонконг Китай Кэрри Лам

Новости по теме

Новости

"Союз МС-12" с россиянином на борту приземлился в Казахстане

Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" счел нелогичным заявление "Газпрома" о приоритете нового поставочного контракта

Четырехлетнюю дочь казахского дипломата в Нью-Йорке жестоко искусал питбуль

Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США

Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США

Цена нефти Brent немного повысилась до $57,7 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 3 октября

Взрывы произошли в "зеленой зоне" Багдада после ракетных обстрелов

Волкер встречался в 2018 году с сотрудником компании, где работал сын Байдена

Семеро погибли в США при крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны

Семеро погибли в США при крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны

США вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров

США вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');