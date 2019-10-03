Власти Гонконга запретят протестующим надевать маски

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга в ближайшее время введет запрет на ношение масок на акциях протеста. Глава администрации региона Кэрри Лам созовет для этого экстренное совещание уже в пятницу, 4 октября, пишет местная South China Morning Post со ссылкой на источники.

Для этого чиновники используют механизм колониальной эпохи - акт 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций. Он дает властям в случае возникновения серьезной опасности право вводить любые правила, которые сочтет необходимыми для всеобщего блага. Его не использовали с 1967 года, уточняет BBC News.

Вопрос о запрете масок стал актуальным после того, как 1 октября, в день празднования 70-й годовщины образования КНР, протестующие в масках устроили столкновения с полицейскими и вынудили их шесть раз открыть огонь боевыми патронами, рассказал один из собеседников газеты. По его словам, чиновники решили, Что не могут ждать первого заседания заксобрания, которое соберется не раньше 16 октября.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Сначала поводом для выступлений стало внесение в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Позднее протестующие стали также требовать расследования жестких действий полиции на акциях, расследования нападения на протестующих, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лам.

1 октября в результате применения оружия был ранен 18-летний студент. Сообщалось, что в него выстрелили после того, как он ударил полицейского железным прутом. Раненому должны предъявить обвинения в нападении на сотрудника полиции.