WP назвала имя еще одного свидетеля телефонного разговора Трампа и Зеленского

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный помощник вице-президента США Майка Пенса присутствовал при телефонном разговоре американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Washington Post.

Ранее стало известно, что среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок 25 июля, был госсекретарь США Майк Помпео.

Осведомленные источники рассказали WP, что один из главных советников Пенса - советник по национальной безопасности Кит Келлог присутствовал при звонке, и вице-президент должен был иметь доступ к стенограмме в течение нескольких часов. По их словам, Келлог не нашел в разговоре ничего необычного и не выразил никаких опасений по этому поводу вице-президенту.

Газета отмечает, что неясно, посчитал ли вице-президент данный разговор недостойным внимания, либо он не смог ознакомиться с его содержанием.

Тем не менее, чиновники, близкие к Пенсу, настаивают, что он не знал о попытках Трампа убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Встреча в Варшаве

Они считают, что вице-президент ездил в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав или, по крайней мере, полностью не изучив стенограмму разговора Трампа с лидером Украины.

При этом, по словам помощника Пенса, офис адвоката Белого дома не предупредил офис вице-президента о существовании жалобы осведомителя до дня, когда она стала публичной.

Как сообщает издание, во время встречи с Зеленским вице-президент передал, что военная помощь Украине будет заморожена на фоне опасений по поводу недостаточных усилий страны по борьбе с коррупцией.

Он также подчеркнул разочарование Трампа в том, что Европейский Союз, по его мнению, не выполняет достаточную работу по оказанию помощи Украине.

Отмечается, что в своей речи Пенс не упомянул ни Байдена, ни расследование в отношении его сына.

Но некоторые собеседники издания предположили, что, вероятно, замечание вице-президента США о коррупции было истолковано как некий знак.

Глава администрации Пенса Марк Шорт отверг данные обвинения, заявив: "Президент постоянно выказывал озабоченность по поводу коррупции и отсутствия разделения бремени между европейскими партнерами, поэтому, проведя антикоррупционную кампанию, Зеленский был восприимчив к этим сообщениям".

Он также отметил, что после встречи Пенса и Зеленского обещанная помощь Украине была предоставлена.

Как сообщили изданию осведомленные чиновники, по возвращении в Вашингтон Пенс сказал Трампу, что Зеленский, похоже, "был хорош в борьбе с коррупцией". Вице-президент выразил уверенность, что президент Украины, окружает себя "хорошими людьми" и призвал Трампа выделить обещанную помощь.

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было отдано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, чтобы определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.