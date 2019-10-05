The Washington Post сообщила о спорах Трампа и Мэй по делу Скрипаля

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора летом 2018 года с занимавшей тогда пост премьера Великобритании Терезой Мэй выражал сомнения по поводу ее версии о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет в субботу The Washington Post.

Издание приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники, поясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках Белого дома.

"Трамп был совершенно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников издания.

"Добрые десять минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности властей РФ - ИФ), а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", - добавил он.

Тем не менее, как сообщалось, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипалей".

Дело Скрипалей 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения. В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

За советом к Путину

Кроме того, газета сообщает, что Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным зимой 2017 года хвалил собеседника за лидерские качества. "28 января (2017 года - ИФ) Трамп позвонил Путину. Планировалось, что речь пойдет о формальности: предстояло принять поздравления иностранного лидера (с победой на выборах президента США - ИФ). Бывшие сотрудники Белого дома охарактеризовали поведение Трампа как "подобострастное" и "заискивающее", - пишет The Washington Post.

По ее информации, Трамп "перескакивал на разные темы без четкой цели, тогда как Путин, судя по всему, придерживался стандартных тем, свойственных для первого официального контакта".

Также газета утверждает, что Трамп назвал Путина выдающимся лидером и попросил прощения за то, что не позвонил раньше. Один из источников газеты заявил: Трамп объяснил, что его сотрудники не сообщили вовремя, что президент РФ хотел организовать такой разговор.

В ходе другого телефонного разговора, согласно информации газеты, Трамп просил Путина дать совет по поводу кризиса с КНДР. "В ходе произошедшего позже телефонного разговора с Путиным Трамп спросил своего собеседника, бывшего сотрудника КГБ, совета о том, как подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном - авторитарным лидером, враждебно настроенным по отношению к США", - говорится в материале.

В целом в Белом доме не понимали, почему президент США так хорошо относится к РФ, подчеркивается в статье. "Мы не понимали, почему он был так мил по отношению к России", - заявил бывший сотрудник американской администрации. Герберт Макмастер, который был в начале президентства Трампа его советником по нацбезопасности, даже организовал ряд мероприятий, чтобы попробовать изменить отношение президента к РФ, пишет газета.

The Washington Post публикует информацию и о других разговорах Трампа по телефону, вызвавших недоумение у его сотрудников. Например, согласно утверждению издания, он обещал руководителям Саудовской Аравии помочь их стране войти в G7, несмотря на то, что одним из требований для вступления туда является приверженность демократическим ценностям.

The Washington Post входит в широкий список СМИ США, которых Трамп обвиняет в публикации фейковых новостей и в выдумывании источников информации.

Интерес к его разговорам с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о проведении расследования по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. В палате представителей сочли, что Трамп злоупотребил властью ради борьбы против политического оппонента и запустили процедуру импичмента.

Белый дом распространил стенограмму летнего разговора Трампа с Зеленским. Из него следует, что Трамп действительно поднимал данную тему, однако давления не оказывал. Зеленский также заявлял, что никто на него не давил.