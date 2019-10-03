Основной версией резни в Париже назвали трудовой конфликт

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Основной версией нападения сотрудника префектуры полиции в Париже на коллег мог быть трудовой конфликт, заявил franceinfo представитель полицейской организации France Police - Policiers en colère ("Полицейские в гневе") Кристоф Крепен. По его данным, у напавшего был конфликт с непосредственной начальницей.

45-летнего сотрудника префектуры, который без проблем проработал в ведомстве 16 лет и внезапно начал нападать на них с ножом, звали Микаэль Аш. (Mickaël H.). У него дома прошли обыски. Его жена задержана. По данным источников Le Figaro и BFMTV, за полтора года до нападения он принял ислам. Его жена - мусульманка.

Источники французских СМИ ранее сообщали, что главной версией нападения пока считается частный конфликт. Также сообщалось, что у напавшего инвалидность по слуху и что за все время, что он работал в информационном отделе префектуры, его поведение вопросов не вызвало.

Около 13:00 по местному времени этот мужчина напал с кухонным ножом на трех полицейских в двух разных кабинетах на втором этаже префектуры. Спускаясь вниз, он напал на лестнице на двух женщин. Затем во дворе его застрелил сотрудник полиции после нескольких предупреждений: напавший бежал к нему с ножом. Погибли три человека, в том числе одна женщина, еще один человек был ранен и прооперирован.

Уголовное дело по факту возбудили об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.