Лавров заявил о непричастности Помпео и Трампа к отказу в визах США делегатам из РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что он и президент страны Дональд Трамп не имеют отношения к ситуации с невыдачей виз представителям российской делегации на мероприятиях ООН, об этом российский министр сообщил на пресс-конференции.

"У меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил", - сказал Лавров, подняв в связи с этим вопрос о том, как в США принимаются решения, "которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН".

Лавров также заявил, что Москва не может оставлять без ответа инцидент с невыдачей части российской делегации. По его словам, Россия в будущем учтет эту ситуацию и будет перепроверять, имеют ли чиновники, занимающиеся визами, инструкции американского Госдепа.

"Мы будем перепроверять 10 раз, насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции руководства, в данном случае госдепартамента", - сказал он.

Кроме того, глава российского МИДа сообщил о намерении Москвы вернуть в нормальное русло работу российских дипломатов в США и американских дипломатов в РФ.

"Мы хотим вернуть все в нормальное русло, по крайней мере, то, что касается условий работы наших дипломатов в Соединенных Штатах и американских дипломатов в Российской Федерации. Но не все от нас зависит, но будем искать стимулирующие меры", - отметил российский министр.

В опубликованном накануне интервью "Коммерсанту" Лавров заверил, что Россия "резко" отреагирует на отказ США выдать визы российским делегатам, добавив, что "такое хамство терпеть нельзя".

Ранее США отказали в визах для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, а также главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Вашингтон назвал этот инцидент частным и отказался его комментировать. МИД РФ выразил протест Соединенным Штатам, Кремль обвинил США в нарушении обязательств как страны, предоставляющей штаб-квартиру организации.