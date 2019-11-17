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Матвиенко обнаружила сходство в оценке РФ и Кубой событий в Боливии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом сообщила, что стороны обсудили последние события в Боливии, и отметила сходство в оценке произошедшего.

"Оценки России и Кубы по тому, что произошло в Боливии, близки", - сказала Матвиенко журналистам в Гаване после встречи с президентом Кубы.

Кроме того, Матвиенко затронула тему совместного проекта Москвы и Гаваны по реконструкции железных дорог Кубы, ходе которого "будет заменён подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов".

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Она отметила, что также встретилась с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом, с которым и обсуждала данный проект. По словам Матвиенко, уже подписано необходимое межправительственное соглашение в области железных дорог, однако оно пока не ратифицировано на Кубе.

"Вице-премьер пообещал мне, что это соглашение уже внесено на ратификацию, что он проследит, чтобы как можно быстрее были выполнены внутригосударственные процедуры. Определена схема финансирования, идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы. Все, что называется, на старте. Первый этап полностью обеспечен финансированием. И как только будут закончены все согласования, проект начнёт реализовываться", - отметила спикер Совета Федерации.

Матвиенко также заявила, что российская делегация покидает страну "с абсолютным пониманием твёрдого желания руководства Кубы развивать и расширять сотрудничество с нашей страной".

"Мы наслушались столько слов благодарности в адрес России, в адрес нашего президента за неизменную солидарность, за поддержку и помощь Кубе", - сообщила она.

По словам спикера Совета Федерации, Россия оказывает большую поддержку Кубе в топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности.

Матвиенко сообщила также, что по итогам прошлого года более чем на 30 % вырос объём взаимного товарооборота.

"Намерены развивать новые сферы сотрудничества. Это не только энергетика. Это промышленность, это сельское хозяйство, это фармацевтика, это биотехнологии и многие другие современные направления", - сказала спикер Совфеда.

Она также напомнила, что ранее президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Кубу с визитом.

"Что касается сроков, это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам",- сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко Россия Куба

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