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В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Гаване в пятницу завершились реставрационные работы на куполе Капитолия, который на протяжении нескольких лет был скрыт под лесами и промышленными чехлами, сообщает агентство EFE.

"Речь не идет об официальном открытии, но все же мы не хотели бы игнорировать этот торжественный момент", - прокомментировал агентству событие главный историк кубинской столицы Эусебио Леаль.

EFE отмечает, что реставрационные работы, а также работы по золочению купола во многом производились за счет российской стороны. В частности из российских средств был позолочен не только сам купол, но и находящаяся в центральном зале Капитолия аллегорическая Статуя Республики.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская сторона оказывает помощь в восстановлении купола Гаванского Капитолия. Работы, по его словам, планировалось завершить к празднованию 500-летия Гаваны. Его будут отмечать в ноябре 2019 года.

Как сообщалось, Управление делами президента РФ выбрало компанию, которой поручено провести реставрацию купола Капитолия в Гаване. На это из бюджета РФ было выделено 642 млн рублей.

Гаванский Капитолий был построен как копия Капитолия в Вашингтоне между 1926 и 1929 годами. До 1959 года в этом здании заседали сенат и палата представителей парламента Кубы. После победы революции на Кубе в этом здании располагалась Академия наук Кубы. В 2010 году здание было закрыто на капитальную реставрацию.

РФ Куба Гавана

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