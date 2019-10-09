Москва будет строже относиться к визовым запросам США из-за невыдачи виз делегатам РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Москва впредь будет строже относиться к визовым запросам американской стороны, когда у нее возникает необходимость посещения РФ, из-за невыдачи виз США для участия в мероприятиях ООН части российской делегации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

Дипломат признал, что в ответе России "стопроцентной симметричности быть не может", поскольку штаб-квартира ООН расположена в США.

"У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае. Но что касается симметрии, то здесь ведь речь идет о том, что не были выданы визы по линии ООН. Это специальные "ооновские" визы, которые выдаются для того, чтобы представители стран приезжали на официальные мероприятия ООН - не с какими-то другими целями в США, не в рамках двустороннего обмена", - уточнил он.

Вершинин также выразил мнение, что перенос ряда комитетов Генассамблеи ООН из Нью-Йорка вполне осуществим, поскольку "американская сторона не в первый раз попирает то, что она должна делать по Уставу ООН".

"Поэтому появилось предложение: в 2020 году по решению Генассамблеи перенести работу Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению за пределы США. Площадки для этого существуют. Есть филиалы ООН в Женеве, в Вене. Но это опять же должно быть решение Генассамблеи ООН. Мы считаем, что такой перенос можно рассмотреть и сделать", - отметил замминистра иностранных дел РФ в беседе с изданием.

Также Вершинин прокомментировал задержание и последующий допрос агентом ФБР российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. По его мнению, этот и прочие подобные инциденты дополнительно осложняют и без того непростые двусторонние отношения США и России. Вину за "довольно тяжелую форму" отношений двух стран дипломат возложил на американскую сторону.

"Российский представитель прибыла на важное двустороннее мероприятие, которое имеет свою историю. "Диалог Форт-Росс" проводится с 2012 года, является сегодня ярким событием и, наверное, одним из немногих событий двусторонних отношений. Плохо, что возникли такие проблемы с российской представительницей", - сказал Вершинин.

Ранее США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, прибывшую в США на "Диалог Форт-Росс", задержали и допросили в аэропорту Нью-Йорка. По сообщению российского посольства в США, после допроса сотрудник ФБР предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".