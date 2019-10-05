Жители Гонконга снова вышли на акцию протеста против запрета на скрывающие лицо маски

Протест в Гонконге против запрета носить маски на акциях Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч жителей Гонконга проводят в субботу акции протеста против решения властей запретить демонстрантам надевать маски, сообщает газета South China Morning Post.

Данных о серьезных столкновениях демонстрантов с полицией нет. Большинство протестующих вышли на улицы в масках и черной одежде.

В Гонконге в субботу парализовано движение поездов, закрыты многие банки и магазины. Это - последствия произошедших ранее на этой неделе беспорядков.

В пятницу в Гонконге одобрили предложение о запрете использования масок на акциях протеста. Цель этой меры - упростить установление личности участников беспорядков.

В субботу было распространено видеообращение главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, в котором она высказалась в поддержку решения о запрете на ношение масок во время акций протеста. Она также призвала жителей Гонконга осудить насилие и отмежеваться от радикалов.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.