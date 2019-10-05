Медведев заявил, что Зеленский оказался втянутым в политический конфликт в США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с США находится в очень непростом положении, оказавшись втянутым в конфликт между демократами и республиканцами.

"Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По мнению премьера, если Зеленский "продолжит расследование (в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена - ИФ) и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы".

Вместе с тем, продолжил Медведев, "если он заблокирует это расследование, во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций, во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов".

"Так что у него очень непростое положение", - подытожил премьер.

Комментируя слова собеседника о том, что в прессе США Зеленского называют Моникой Левински Дональда Трампа, Медведев, отметил, что американские журналисты "злые ребята".

"Дело Байденов"

Президент США Дональд Трамп 25 июля попытался в телефонной беседе убедить своего украинского коллегу Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей, поскольку Джо Байден собирается баллотироваться в президенты. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом причастны к коррупции и нарушениям на Украине.